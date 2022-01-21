Karla karışık yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, Pazar günü havanın zamanla sağanak yağmurlu akşam saatleri dağlık kesimlerin karla karışık yağmurlu olacağını bildirdi.
Açıklamaya göre, 22 – 28 Ocak tarihleri arasında bölge oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde Cumartesi ve Pazar günleri 12 - 15 ºC diğer günlerde ise 8-11 ºC dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Pazar günü ise kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.