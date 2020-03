Karlıtaş: "Turizm'de ciddi kriz kapıda...Ancak sağlık her şeyden önemli"

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş'da koronavirüs salgını nedeni ile sosyal medyada bir paylaşım yaptı.Hükümete büyük görevler düştüğünü belirten Karlıtaş,önleyici tedbirler alınması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Bu olumsuz olayların Turizmi etkileyecek olmasını ifade eden Karlıtaş, "ciddi bir kriz kapıda,her sektör icin ayrı ayrı kriz masaları kurularak çare üretilmeli. Ancak sağlık her şeyden önemli..."dedi.

İşte Karlıtaş’ın paylaşımı:

Bugünkü Bakanlar Kurulunda, önleyici ciddi tedbirler alınması çok önemli. Bu salgının şimdi önü alınamazsa, mücadele çok daha zor ve imkansız noktaya gelir...Bedeli çok daha ağır olur... Sağlık her şeyden önemli... Dūnya örneklerine baktığımız da, bu işi hafife alan ülkelerde, virüs kontrol edilemez noktaya geldiğini görebiliyoruz. Avrupa'da, italya da 10 bin, Fransa da 3 bin vaka. Almanya, Ingiltere, Ispanya,Hollanda da vaka sayıları endişe verici. Gereken tüm tedbirler alınmalı. Sınır kapılarının elzem haller hariç kapatılması, tarifeli uçuşlarda da kısıtlama, okul tatilinin uzatılması, Müze ve ören yerlerinin gecici bir süre kapatılması gibi. Ardından ekonomik ağır bir bedel elbette gelecek. Turizm en az 50 sektörü doğrudan veya dolaylı etkiyor. Ciddi bir kriz kapıda... Her sektör icin ayrı ayrı kriz masaları kurularak çare üretilmeli. Ancak sağlık her şeyden önemli...

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2020, 07:52