Karmalarda en çok oyu kimler aldı?

Milletvekilliği seçimlerinde resmi sonuçlar açıklanırken karmalarda en çok oy alan adayların isimleri de netleşti.
İşte ilk 50'ye giren isimler:
1. Tufan Erhürman 5376
2. Faiz Sucuoğlu 3507
3. Kudret Özersay 3463
4. Ali Pilli 3457
5. Olgun Amcaoğlu 3348
6. Sıla Usar İncirli 2975
7. Dursun Oğuz 2938
8. Sunat Atun 2653
9. Asım Akansoy 2571
10. Teberüken Uluçay 2557
11. Doğuş Derya 2528
12. Fikri Ataoğlu 2524
13. Kutlu Evren 2516
14. Fırtına Karanfil 2387
15. Ayşegül Baybars 2261
16. Oğuzhan Hasipoğlu 2244
17. Filiz Besim 2189
18 Fikri Toros 2178
19. Ürün Solyalı 2050
20. Hakan Dinçyürek 2007
21. Fazilet Özdenefe 2002
22. Jale Refik Rogers 1991
23. Ongun Talat 1984
24. Hasan Taçoy 1978
25. Armağan Candan 1971
27. Salahi Şahiner 1943
28. İzlem Gürçağ Altuğra 1896
29 Nazım Çavuşoğlu 1842
30. Erkut Şahali 1815
31. Ahmet Savaşan 1802
32. Resmiye Canaltay 1789
33. Şifa Çolakoğlu 1727
34. Zorlu Töre 1722
35. Ceyhun Birinci 1699
36. Alişan Şan 1631
37. Ünal Üstel 1605
38. Özdemir Berova 1446
39. Yasemin Öztürk 1428
40. Ziya Öztürkler 1401
41. Biray Hamzaoğlu 1348
42. Sadık Gardiyanoğlu 1341
43. Fide Kürşat 1335
44. Emrah Yeşiılırmak 1289
45. Hüseyin Çavuş 1160
46. Hasan Küçük 1135
47. Serhat Akpınar 1027
48. Hasan Tosunoğlu 853
49. Erhan Arıklı 777
50. Talip Atalay 769