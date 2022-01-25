Karmalarda en çok oyu kimler aldı?

Milletvekilliği seçimlerinde resmi sonuçlar açıklanırken karmalarda en çok oy alan adayların isimleri de netleşti.

İşte ilk 50'ye giren isimler:

1. Tufan Erhürman 5376

2. Faiz Sucuoğlu 3507

3. Kudret Özersay 3463

4. Ali Pilli 3457

5. Olgun Amcaoğlu 3348

6. Sıla Usar İncirli 2975

7. Dursun Oğuz 2938

8. Sunat Atun 2653

9. Asım Akansoy 2571

10. Teberüken Uluçay 2557

11. Doğuş Derya 2528

12. Fikri Ataoğlu 2524

13. Kutlu Evren 2516

14. Fırtına Karanfil 2387

15. Ayşegül Baybars 2261

16. Oğuzhan Hasipoğlu 2244

17. Filiz Besim 2189

18 Fikri Toros 2178

19. Ürün Solyalı 2050

20. Hakan Dinçyürek 2007

21. Fazilet Özdenefe 2002

22. Jale Refik Rogers 1991

23. Ongun Talat 1984

24. Hasan Taçoy 1978

25. Armağan Candan 1971



26. Devrim Barçın 194927. Salahi Şahiner 194328. İzlem Gürçağ Altuğra 189629 Nazım Çavuşoğlu 184230. Erkut Şahali 181531. Ahmet Savaşan 180232. Resmiye Canaltay 178933. Şifa Çolakoğlu 172734. Zorlu Töre 172235. Ceyhun Birinci 169936. Alişan Şan 163137. Ünal Üstel 160538. Özdemir Berova 144639. Yasemin Öztürk 142840. Ziya Öztürkler 140141. Biray Hamzaoğlu 134842. Sadık Gardiyanoğlu 134143. Fide Kürşat 133544. Emrah Yeşiılırmak 128945. Hüseyin Çavuş 116046. Hasan Küçük 113547. Serhat Akpınar 102748. Hasan Tosunoğlu 85349. Erhan Arıklı 77750. Talip Atalay 769