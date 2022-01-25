Karmalarda en çok oyu kimler aldı?

Karmalarda en çok oyu kimler aldı?
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Milletvekilliği seçimlerinde resmi sonuçlar açıklanırken karmalarda en çok oy alan adayların isimleri de netleşti.

İşte ilk 50'ye giren isimler:

1. Tufan Erhürman 5376 
2. Faiz Sucuoğlu 3507 
3. Kudret Özersay 3463 
4. Ali Pilli 3457 
5. Olgun Amcaoğlu 3348 
6. Sıla Usar İncirli 2975
7. Dursun Oğuz 2938 
8. Sunat Atun 2653 
9. Asım Akansoy 2571 
10. Teberüken Uluçay 2557 
11. Doğuş Derya 2528 
12. Fikri Ataoğlu 2524 
13. Kutlu Evren 2516 
14. Fırtına Karanfil 2387 
15. Ayşegül Baybars 2261 
16. Oğuzhan Hasipoğlu 2244 
17. Filiz Besim 2189 
18 Fikri Toros 2178 
19. Ürün Solyalı 2050 
20. Hakan Dinçyürek 2007 
21. Fazilet Özdenefe 2002 
22. Jale Refik Rogers 1991
23. Ongun Talat 1984 
24. Hasan Taçoy 1978 
25. Armağan Candan 1971 

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26. Devrim Barçın 1949 
27. Salahi Şahiner 1943 
28. İzlem Gürçağ Altuğra 1896 
29 Nazım Çavuşoğlu 1842 
30. Erkut Şahali 1815 
31. Ahmet Savaşan 1802 
32. Resmiye Canaltay 1789 
33. Şifa Çolakoğlu 1727 
34. Zorlu Töre 1722 
35. Ceyhun Birinci 1699 
36. Alişan Şan 1631 
37. Ünal Üstel 1605
38. Özdemir Berova 1446 
39. Yasemin Öztürk 1428 
40. Ziya Öztürkler 1401
41. Biray Hamzaoğlu 1348
42. Sadık Gardiyanoğlu 1341 
43. Fide Kürşat 1335 
44. Emrah Yeşiılırmak 1289 
45. Hüseyin Çavuş 1160 
46. Hasan Küçük 1135 
47. Serhat Akpınar 1027 
48. Hasan Tosunoğlu 853 
49. Erhan Arıklı 777 
50. Talip Atalay 769

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