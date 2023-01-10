Karpaz'da trafik kazası.. 2 yaralı

Karpaz'da Kumyalı - Pamuklu ana yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Polisin açıklamasına göre saat 16.00 sıralarında Osman Akbulut (E-60), yönetimindeki KR 881 plakalı salon araçla Kumyalı istikametinden Pamuklu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına gecmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelen Ahmet İlkhan (E-57) yönetimindeki KC 683 plakalı araçla çarpıştı.
Ahmet İlkhan Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde, Osman Akbulut ise Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.