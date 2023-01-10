Karpaz'da trafik kazası.. 2 yaralı

Karpaz'da trafik kazası.. 2 yaralı
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Karpaz'da Kumyalı - Pamuklu ana yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre saat 16.00 sıralarında Osman Akbulut (E-60), yönetimindeki KR 881 plakalı salon araçla Kumyalı istikametinden Pamuklu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına gecmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelen Ahmet İlkhan (E-57) yönetimindeki KC 683 plakalı araçla  çarpıştı.

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Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından, 

Ahmet İlkhan Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde, Osman Akbulut ise Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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