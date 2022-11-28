"Karpaz Emirnamesi ancak imar planıyla kaldırılabilir”

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, her seçim döneminde olduğu gibi bu seçimde de Karpaz Emirnamesi’nin gündeme geldiğini belirterek, konuyla ilgili açıklamaların bilgisizce yapıldığını kaydetti.

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak yazılı açıklamasında, Karpaz Emirnamesi’nin ancak imar planı ile kaldırılabileceğini belirtti.

“Emirnameler, imar planı aşamasında koyulur ve geçici süreyi kapsar. imar planı oluştuktan sonra da ortadan kalkar.” diyen Borak, “Karpaz bölgesi için böylesi önemli bir konuyu ortaya atmak ve imar planı yapmadan, emirnamenin kalkması gerektiğini iddia etmek Karpaz’a ihanettir.” İfadelerini kullandı.