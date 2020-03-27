Karpaz Koordinasyon Komitesi kuruldu

Bakanlar Kurulu kararıyla oluşturulan Karpaz Koordinasyon Komitesi çalışmalarına başladı.

Bu çerçevede Kemal Deniz Dana başkanlığındaki Karpaz Koordinasyon Komitesi İskele Polis Müdürlüğü'nde toplandı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre toplantıya İskele Polis Müdür Yardımcısı Başmüfettiş İbrahim Ulusoy, İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, Sivil Savunma İskele Bölge müdürü Varol Kalkanel katıldı.

Bölgede çeşitli incelemelerde de bulunacak komite toplantı ve incelemeleri sonucu ortaya çıkacak kararları da halkımızla paylaşacak.