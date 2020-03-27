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Karpaz Koordinasyon Komitesi kuruldu

Karpaz Koordinasyon Komitesi kuruldu
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Bakanlar Kurulu kararıyla oluşturulan Karpaz Koordinasyon Komitesi  çalışmalarına başladı. 

Bu çerçevede Kemal Deniz Dana başkanlığındaki Karpaz Koordinasyon Komitesi  İskele Polis  Müdürlüğü'nde toplandı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre toplantıya İskele Polis Müdür Yardımcısı Başmüfettiş İbrahim Ulusoy, İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, Sivil  Savunma İskele Bölge müdürü Varol Kalkanel katıldı. 

Bölgede çeşitli incelemelerde de bulunacak komite toplantı ve incelemeleri sonucu ortaya çıkacak kararları da halkımızla paylaşacak.

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