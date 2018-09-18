KARPAZLI ZEYTİN ÜRETİCİLERİ “TAŞDEĞİRMEN”DE BİRLEŞTİ

Karpaz bölgesindeki zeytin üreticileri “Karpaz Zeytin Kümelenme Projesi”nin hayata geçmesiyle, “Taşdeğirmen” markası altında birleşti.

Projeye Karpaz bölgesindeki 50’den fazla zeytin üreticisi dahil oldu. Beş yıldır üzerinde çalışılan projenin temel hedeflerinden biri İskele - Karpaz bölgesinde yapılan zeytin üretiminin belirli bir kalite standardını yakalaması ve markalaşmanın sağlanması.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası öncülüğünde başlayan, KOBİGEM’in paydaşları arasında yer aldığı proje, KKTC Kalkınma Bankası’nın sağladığı işletme sermayesiyle hayat buldu.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen TAPS Projesi’nin teknik destek sağladığı, EZKOOP ve Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi’nin paydaşı olduğu proje kapsamında üretilen ürünlerin ada çağında dağıtımını Kaner Group üstlendi.

İlgili dağıtım sözleşmesi bugün Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte imzalandı.

BESİM

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Besim etkinlikte yaptığı konuşmada, bu gibi projeleri desteklemenin Kalkınma Bankası’nın görevleri arasında olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında Kalkınma Bankası’nın faaliyetlerinden bahseden Besim, Zeytin Kümelenme Projesi’nin bölgesel kalkınma açısından önemine değindi.

Mustafa Besim, kümelenme konusunda devlet politikası oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

SERTOĞLU

KOBİGEM Koordinatörü Ebru Kaptan Sertoğlu konuşmasında, proje için 2012 yılından beri çalıştıklarını anlattı.

Sertoğlu, Kalkınma Bankası ve Kaner Group gibi paydaşların projede yer almasının önemine işaret etti.

Sertoğlu ayrıca, esnaf ve zanaatkarlara ucuz finansman kaynağı sağlamak için çalışma yürüttükleri bilgisini verdi.

NARDELLİ

AB TAPS Projesi Yardımcı Ekip Lideri Giuseppe Nardelli etkinlikte yaptığı konuşmada, projeye katkı koyan paydaşlara teşekkür etti.

Bu gibi projelerde somut çıktı görebilmenin önemine işaret eden Giuseppe Nardelli, buradaki yapının diğer sektör temsilcilerine örnek olmasını diledi.

Giuseppe Nardelli projenin, yönetsel kapasitenin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

TULGA

KTEZO Koordinatörü Hürrem Tulga da konuşmasında projenin geliştirilmesi sürecinde yaşananları anlattı.

Projenin başlangıcında üç yıl saha araştırması yürüttüklerini anlatan Tulga, projenin hayata geçmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti.

Tulga, ileriye dönük hedeflerden birinin de üzümün sanayileşmesi olduğunu belirtti.

HASET

Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Haset de konuşmasında, projeye katkı koyanlara teşekkür etti.

Dün akşam proje kapsamında üretime başlandığını dile getiren Haset, projenin başka üreticilere de örnek olmasını diledi.

Haset, birlikte üretmekten başka kurtuluş yolu olmadığını söyledi.

HAKTANIR

Kaner Group İç Pazar Operasyon Müdürü Hakkı Haktanır ise projede yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Yerel ürünlerin adadaki dağıtımını üstlenmenin mutluluk verici olduğunu kaydeden Haktanır, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından EZKOOP Genel Sekreteri Ersun Aytaç ve TAPS Projesi Kıdemli Uzmanı Niyal Öztürk zeytin kümelenme çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı.

Sunumların ardından EZKOOP ve Kaner Group arasında “Zeytin ürünleri dağıtıcılık” anlaşması imzalandı.