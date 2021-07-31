Karşıyaka'da yangın

Karşıyaka'da yangın
banner32
banner78

banner69
Bugün saat 12.30 sıralarında,  Karşıyaka köyünün güney batı kısmındaki ormanlık alanda yangın meydana geldi.

Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

banner71
YORUM EKLE
Gönder
﻿