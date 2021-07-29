Karzaoğlu: "Ormanlara girişler yasaklandı"

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, yazılı bir açıklama yaparak, yüksek yangın riski nedeniyle ormanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.
Türkiye'deki yangınlardan dolayı rüzgârın etkisiyle KKTC’ye ulaşan dumanların ciddi bir durum içerisinde olduğumuzun kanıtı olacağını da dile getiren Karzaoğlu, “Orman Dairesi tüm personeli ile gerekli yangın tedbirlerini almış ve teyakkuz durumundadır” ifadelerini kullandı.
Türkiye'de Akdeniz bölgesinin birçok yerinde çıkan ve Güney Kıbrıs'ta da 3 ayrı yerde yaşanan orman yangınları, geniş̧ alanlara yayılmış̧ ve telafisi mümkün olmayan yaralar açtığını da aktaran Karzaoğlu, bu bilgiler ışığında birtakım önlemler alındığını açıkladı.Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2021, 19:02