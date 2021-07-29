Karzaoğlu: "Ormanlara girişlerin yasaklandı"

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, yazılı bir açıklama yaparak, yüksek yangın riski nedeniyle ormanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahminleri doğrultusunda, alçak basınç ve nem oranının yüzde 20’nin altına düştüğünü aktaran Karzaoğlu, yangın olasılığının çok yüksek bir durumda olduğunu belirtti ve sıcak hava etkisinde kalmasının, rüzgârın hızını artırıp yer yer bölgesel olarak fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini vurguladı.

Türkiye'deki yangınlardan dolayı rüzgârın etkisiyle KKTC’ye ulaşan dumanların ciddi bir durum içerisinde olduğumuzun kanıtı olacağını da dile getiren Karzaoğlu, “Orman Dairesi tüm personeli ile gerekli yangın tedbirlerini almış ve teyakkuz durumundadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Akdeniz bölgesinin birçok yerinde çıkan ve Güney Kıbrıs'ta da 3 ayrı yerde yaşanan orman yangınları, geniş̧ alanlara yayılmış̧ ve telafisi mümkün olmayan yaralar açtığını da aktaran Karzaoğlu, bu bilgiler ışığında birtakım önlemler alındığını açıkladı.