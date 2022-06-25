Karzaoğlu:Yangın büyük oranda söndü, sadece Ardahan’daki bir noktada dumanlar yükseldi

4 gün süreyle ciğerimizi dağlayan yangının sonrasında dün gece yarısı yağan şiddetli yağmur yüzleri güldürdü.

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, yangının büyük oranda söndüğü bilgisini verirken, sadece Ardahan’daki bir noktada dumanların yükseldiğini ifade etti.

Öte yandan Mersinlik-Tatlısu arasında 4 gün süreyle etkili olan yangın bölgesinde dün gece yarısı sağanak yağmur başladı.

Sağanak yağış, günlerdir bölgede yangınla mücadele eden bölge halkı, yetkililer ve yangın söndürme çalışmalarına katılanlar tarafından büyük sevinçle karşılandı. Bölgedeki yetkililer ve görgü tanıkları, sağanak yağmurla birlikte, gece saatlerinde çeşitli noktalarda görülen alevlerin söndüğünü belirtti.

Salı günü öğleden sonra başlayan yangın Mersinlik, Ağıllar, Ardahan ve Topçuköy bölgesinde yaklaşık 20 bin dönümlük bir alanda etkili olmuştu.

Havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alınan alevler, şiddetli rüzgarla birlikte parlayarak yeni yangınlara yol açmış, yangın 4 gün süreyle tam olarak kontrol altına alınamamıştı.

Öte yandan sağanak yağış Lefkoşa ve Girne’de de etkili oldu.