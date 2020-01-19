Yeşilyurt’taki bir gece kulübünde kasti hasar ve mülke tecavüz suçu işleyen üç kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da ise bir evden klima motoru çalan iki kişi polisin ileri soruşturmasıyla tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Yeşilyurt’ta dün akşam 19.30 sıralarında bir gece kulübüne giden M. Ö. (E-32), F.F.(E-32) ve H.Ş.(E-33), kendilerine gece kulübünün kapalı olduğunun söylendiği gerekçesiyle zorla bina içine girdi. Ana kapıyı, ofis kapısını, cam bardakları ve tabakları elleri ve ayaklarıyla vurarak kıran ve hasara uğratan zanlılar tutuklandı.

Öte yandan Lefkoşa’da dün sabah saatlerinde Emre Ergen’e ait evin bahçesinde bulunan bir klima motoru çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.T.(E- 27) ve F.D.( E- 30 ) tutuklandı.