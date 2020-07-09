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Kasti hasarda bulundu, ercan’da yakalandı

Kasti hasarda bulundu, ercan’da yakalandı
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Gazimağusa’da önceki gün bir evin kapısını kasti hasara uğratan kişi Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandı.
Verilen bilgiye göre, H.T. (E-23), kendisini polise ihbar ettiği gerekçesiyle İbrahim Apdelmodty’nin evinin kapısını kasti hasara uğrattı. Bahse konu şahıs Ercan’dan çıkış yapmak istediği sırada tespit edilerek tutuklandı.
Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2020, 18:55
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