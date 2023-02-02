“Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oybirliğiyle onaylayarak Genel Kurula gönderildi

Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oybirliğiyle onaylayarak Genel Kurula gönderdi.

Cumhuriyet Meclisi’nden, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Komite toplantısına davetli olarak, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Gelir ve Vergi Dairesi’nden yetkililer katılarak görüşlerini Komiteye aktardı.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan Komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hüseyin Çavuş ve Hasan Küçük ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.