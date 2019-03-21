Katrugalos, Çavuşoğlu görüşmesi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos’un bugün Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetine icabet eden Georgios Katrugalos, bugün Antalya’da Çavuşoğlu bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye-Yunanistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuların da ele alınmasının öngörüldüğü belirtildi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos dün AA’ya yaptığı açıklamada kimsenin Türkiye’yi Doğu Akdeniz’den dışlayamayacağını söyledi. Çavuşoğlu ve Katrugalos şu sıralarda ortak bir basın toplantısı düzenliyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kendi Münhasır Ekonomik Bölgesi olduğunu savunan Katrugalos, ancak bunun “Doğu Akdeniz’de bir tekel” anlamına gelmediğini kaydetti

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2019, 11:25