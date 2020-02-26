Kavgada ağır yaralanan çocuk hâlâ uyutuluyor

Erenköy Lisesi’nde öğrenim gören, yaşları 13-15 arasında değişen, üç çocuk arasında çıkan tartışma sonucu çocuklardan birinin başından ağır yara alıp hastanelik olması nedeniyle tutuklanan diğer iki çocuk, Sosyal Hizmetler Dairesi görevlisinin gözetiminde dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Çocukların tutukluluk süresi 3’er gün daha uzatıldı. Kavgada yaralanan çocuğun ise halen hastanede yoğun bakımda olduğu, uyutulduğu, bugün uyandırılmaya çalışılacağı öğrenildi. Olay, Erenköy Lisesi’nin avlusunda meydana geldi. O.Ş. (E-13) ve O.Ş. (E-15) bir taraf olup, tartıştıkları S.S.’nin (E-15) kafatasına yumruk attı. Aldığı yara sonucu hastaneye kaldırılan S.S., yapılan ameliyatın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı. S.S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.