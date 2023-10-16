Kavşakta durmayıp araca çarpan sürücü vitrin camına çarpıp durdu

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında, 22 yaşındaki sürücü aracı ile önce bir araca ardından bir iş yerinin vitrin camına çarptı. Kazada, sürücü yaralanırken, iş yerinin vitrin camı satış için sergilenen bir motosiklet ve yaklaşık 10 motosiklet kaskı hasar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 16.10 civarında Kübra Saygılı (K-22), yönetimindeki KA 510 plakalı araç ile Lefkoşa’da Marmara bölgesi 19. Sokak’ta kavşakta durmadan 15. Sokak'a dönerken, o esnada sokak üzerinde batı istikametine giden Sami İmralı (E-59) yönetimindeki NY 383 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden KA 510 plakalı araç, 15. Sokak üzerinde faaliyet gösteren Motodrop Company isimli iş yerinin vitrin camına vurup durdu. Kaza sonucu söz konusu iş yerinin vitrin camı ile iş yerinde satış için sergilenen bir motosiklet ile yaklaşık 10 adet motosiklet kaskı hasar gördü.

Kazada yaralanan KA 510 plakalı araç sürücüsü Kübra Saygılı’nın ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.