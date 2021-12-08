KAYAD ile protokol imzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman ve KAYAD Başkanı Meral Akıncı’nın imza koyduğu işbirliği protokolü, KAYAD’ın toplum dönüşümünü sağlayacak nitelikte olan ve Avrupa Biirliği’nden kısmi finansal destek alarak yürüttüğü “Birlikte Daha Güçlüyüz” projesi kapsamında güçlü bir işbirliğini hedefliyor. Avrupa Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Ağı’nın (WAVE) üyesi olarak ev içi şiddet ve kadına yönelik şiddet konularında eğitimler alan KAYAD’ın bu bağlamda edindiği birikimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ulaştırarak Bakanlık çalışmalarına katkı koyması amaçlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve KAYAD arasında imzalanan protokol çerçevesinde Sosyal Hizmetler Dairesi personeline ev içi şiddet konusunda eğitimler verilecek. ALO 183 hattı güçlendirilerek, kapsamının daha da genişletilmesini sağlamak adına çalışmalar yapılacak. İşbirliği çerçevesinde ayrıca içeriğini Eğitim Bakanlığı’nın onaylayacağı gençlere yönelik cinsel sağlık ve sağlıklı ilişkili konulu bilgilendirici broşürler hazırlanması, kampanyalar düzenlenmesi de planlanıyor.