KAYAD ile protokol imzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman ve KAYAD Başkanı Meral Akıncı’nın imza koyduğu işbirliği protokolü, KAYAD’ın toplum dönüşümünü sağlayacak nitelikte olan ve Avrupa Biirliği’nden kısmi finansal destek alarak yürüttüğü “Birlikte Daha Güçlüyüz” projesi kapsamında güçlü bir işbirliğini hedefliyor. Avrupa Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Ağı’nın (WAVE) üyesi olarak ev içi şiddet ve kadına yönelik şiddet konularında eğitimler alan KAYAD’ın bu bağlamda edindiği birikimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ulaştırarak Bakanlık çalışmalarına katkı koyması amaçlanıyor.