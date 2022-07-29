Kayıp 3 şahıs aranıyor

Polis, 3 kişinin kayıp olduğunu ve arandığını bildirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da sakin 21 yaşındaki Enes Uçar, 26 Temmuz’da saat 23.30 sıralarında evinden ayrıldı ve geri dönmedi.

31 yaşındaki Rıdvan Harbi ise, 27 Temmuz’da Alayköy’de çalıştığı iş yerinden ayrılarak, geri dönmedi.

Gazimağusa’da sakin 21 yaşındaki Mehmet Ali Boztaş ise, 23 Temmuz’da evinden ayrıldı ve geri dönmedi. Kayıp olan 3 şahıs aranıyor.

-Yurt dışına çıkışı yasak olan şahıs başkasının kimliğine büründü

Ercan Havalimanı’nda, dün saat 20.00 sıralarında yurt dışına çıkışı yasak olan R.K. (E-33), KKTC’den çıkış yapmak amacıyla, önceden çaldığı başka bir şahıs adına ısdar olunan kimlik kartını görevli memura verip belgede adı geçenin kimliğine bürünerek, sahte davranışla kayıt temin etti. R.K tutuklandı.