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Kayıp şahıs bulundu
Kıbrıs
19 Şubat 2021 Cuma 14:53
Kıbrıs Genç Tv
Polis, kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Süleyman Aşçı'nın, saat 14:30 sıralarında Taşkınköy'de bulunduğunu duyurdu.
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