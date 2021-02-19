Kayıp şahıs bulundu

Kayıp şahıs bulundu
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Polis, kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Süleyman Aşçı'nın, saat 14:30 sıralarında Taşkınköy'de bulunduğunu duyurdu.

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