Kayıp şahıs bulundu

Kayıp şahıs bulundu
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Polis, 20 Mart'tan beridir kayıp olduğu bildirilen Gönyeli’de sakin Francis Drjıukwu EBUKA 'nın (E-22) bulunduğunu duyurdu.

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