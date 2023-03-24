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Kayıp şahıs bulundu
Kıbrıs
24 Mart 2023 Cuma 15:52
Kıbrıs Genç Tv
Polis, 20 Mart'tan beridir kayıp olduğu bildirilen Gönyeli’de sakin Francis Drjıukwu EBUKA 'nın (E-22) bulunduğunu duyurdu.
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