Kayıp Şahıslar Komitesi Londra'da temaslar yapıyor

Londra’da temaslarda bulunmakta olan Kıbrıs Şahıslar Komitesi’nin üç üyesi, Britanya hükümeti ve diğer kurumlar ve Britanya’da ikamet eden Kıbrıslılarla bir araya geldi.



Üyeler, salı günü Britanya Savunma Bakanlığı temsilcisinin huzurunda Britanya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüştü.



Komite’nin Kıbrıslı Rum üyesi Nestoras Nestoros, görüşme sırasında üyelerin Britanyalı yetkilileri Kayıp Kişiler Komitesi’nin çalışmaları ve yürüttüğü program hakkında bilgilendirdiklerini söyledi.



Üyeler, Britanyalı yetkilileri ayrıca 2019 yılının Komitenin çalışmaları için “kritik” olacağı görüşünü ifade ederek komitenin çalışmalarında karşı karşıya bulunduğu zorluklara atıfta bulundular.



Britanyalı yetkiler ise, Komitenin çalışmalarına yardımcı olmaya niyetini ifade ettiler.



Komite üyeleri salı günü ayrıca, Britanya’nın Kıbrıs kökenli milletvekili Pambos Charalambous ve parlamenter Teresa Villiers ile görüştü.







