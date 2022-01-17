Kayıp Şahıslar Komitesi'ne bağış

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Federal Almanya Cumhuriyeti, Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) bağışta bulundu.

Konuyla ilgili Komite’den yapılan açıklamada, “Kayıp Şahıslar Komitesi, Federal Almanya Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk toplumundan gelen yeni mali katkılar için teşekkürlerini ifade etti” denildi.

Açıklamada, “Almanya'nın 100.000 Euro’luk bağışı, KŞK’ya 2006'dan bu yana toplam 800.000 Euro’luk mali yardıma getiriyor ve aynı şekilde Kıbrıslı Türklerin bağışları da 75.000 Euro'luk katkıyla toplam 508.000 Euro'yu buluyor” ifadelerine yer verildi.

2022'de bu fonların, Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi’nin “Genel Kazı, Kimlik Tespiti ve Kayıp Şahısların Kalıntılarının İadesi Projesini” destekleyeceği de kaydedildi.

Öte yandan Avrupa Birliği de (AB), Kayıp Şahıslar Komitesi'ne 2.6 Milyon Euro’luk bağışta bulundu.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, 2,6 milyon Euro'luk mali katkısı için Avrupa Birliği'ne (AB) teşekkür edildi.

Açıklamada, AB’nin, 2006 yılında faaliyetlerinin başlamasından bu yana Komiteye 33,3 milyon Euro katkıda bulunan açık ara en büyük bağışçı olduğu hatırlatıldı. Bu yıl, bu fonların, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin “Genel Kazı, Kimlik Tespiti ve Kayıp Şahısların Kalıntılarının İadesi Projesini” destekleyeceği de belirtildi.

Şimdiye kadar Kıbrıs’taki her iki toplumdan 1023 kayıp kişinin kimliği tespit edildiği ve onurlu bir cenaze töreni için ailelerine iade edildiği ifade edilen açıklamada, Komite’nin, ilgili ailelerin acılarını hafifleten iki toplumlu projesini uygulamak için bağışçı desteğine güvendiği kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2022, 14:04