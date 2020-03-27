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Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmalarına ara verildi

Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmalarına ara verildi
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Kayıp Şahıslar Komitesi’nin iki toplumlu ve bilim insanları tarafından yürütülen kazı ve laboratuvar çalışmalarına “içinde bulunulan durum” (Korona salgını) nedeniyle bir süre ara verildiği açıklandı. Komite açıklamasında, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin diğer bölümlerinin çalışmalarına devam ettiği vurgulandı.

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