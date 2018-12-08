Kayıp Şahıslar komitesi uzmanları da devrede





Sel felaketinde kaybolan genç kızın arama çalışmalarına, Kayıp Şahıslar Komitesi de destek verdi. Komiteden gelen uzmanlar, bölgede inceleme yaparak yöntem belirledi. Buna göre, 4 dozerle bölgede toprak altı aramaya başlandı.



Çalışmalara, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı özel birlik, itfaiye ve diğer acil afet durumu unsurlarından ekipler katılıyor.



Arama çalışmalarının Ciklos’tan Vuni Palace’a kadar yapıldığı ve özellikle uçurum diplerindeki birikintiler temizlenerek buralara da titizlikle bakıldığı kaydedildi.



Özellikle Girne bölgesinde büyük hasara yol açan sel felaketinin yaralarının sarılması için çalışmalar devam ederken İçişleri Bakanlığı da hasar tespitini sürdürüyor.