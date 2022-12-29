Kayıp Şahıslar Komitesi’ne İrlanda Cumhuriyeti’nden 25 bin Euro bağış

İrlanda Cumhuriyeti, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK), 25 bin Euro bağışta bulundu.

Komiteden yapılan açıklamaya göre, İrlanda Cumhuriyeti salı günü komiteye 25 bin Euro bağışladı.

Bu bağışla birlikte İrlanda Cumhuriyeti, 2006’dan bu yana toplamda, 425 bin Euro’luk mali yardımda bulunmuş oldu.

2023’te bu fonların, uzun yıllardır aileleri etkileyen bilinmezlik durumunun sona erdirilmesini amaçlayan Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Genel Kazı, Kimlik Tespiti ve Kayıp Şahısların Kalıntılarının İadesi Projesini destekleyeceği bildirildi.

Şimdiye kadar her iki toplumdan bin 28 kayıp kişinin kimliği tespit edilerek, cenaze töreni için ailelerine iade edildiği kaydedildi.

KŞK açıklamasında, komitenin kayıp ailelerinin acılarını hafifleten iki toplumlu projeyi uygulamak için bağışçı desteğine güvendiği ifade edildi.