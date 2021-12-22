Kayıp Şahıslar Komitesine katkı

Avrupa Komisyonu, Kayıp Şahıslar Komitesi'nin (KŞK) 2022'deki çalışmaları için 2,6 milyon Euro ilave katkı sağlayacağını açıkladı.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği tarafından yapılan açıklamaya göre, komisyon, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik Yardım Programı kapsamında Kayıp Şahıslar Komitesi’ne destek için yeni bir anlaşma imzaladı.

Açıklamada, Avrupa Komisyonu’nun Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmalarına 2006 yılından bu yana toplam 33 milyon Euro fon sağladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Avrupa Komisyonu, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk bilim insanlarından oluşan ve sürecin tüm aşamalarında yer alan iki toplumlu ekibin çalışmalarını ve farkındalık artırma faaliyetlerini desteklemektedir. Bu faaliyetler, karşılıklı hissedilen kaygıların daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmakta ve Kıbrıs’taki toplumlar arasında iş birliğini teşvik etmektedir. Ayrıca, Kayıp Şahıslar Komitesi'nin insani yardım faaliyetleri kapsamında kayıp şahısların ailelerine sağladığı yardım adada uzlaşıya yönelik genel çabaların önemli bir unsurunu oluşturmaktadır”