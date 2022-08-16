Kayıp Şahıslar Komitesi’ne Lüksemburg’dan 5 bin Euro bağış

Kayıp Şahıslar Komitesi’ne Lüksemburg’dan 5 bin Euro bağış
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Lüksemburg, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (CMP) 5 bin Euro bağış yaptı.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nden yapılan açıklamada, Lüksemburg’un 2018'den bu yana komiteye yaptığı katkının 8 bin Euro’ya ulaştığı belirtildi.

Komite şu ana kadar 1027 kayıp kişiyi tespit edip ve ailelere teslim etti.

KŞK'nin, kayıp ailelerinin acılarını hafifleten iki toplumlu projesini uygulamak için bağışçı desteğine güvendiği belirtildiği açıklamada, Avrupa Birliği'nin, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin ana finansal destekçisi olduğu hatırlatıldı.

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