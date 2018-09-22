KAYIP VEYSEL COŞKUN’U ARAMA ÇALIŞMALARI SIRASINDA BİR CESET VE KIYAFETLER BULUNDU

Polis, 17 Eylül’den beri kayıp olan 18 yaşındaki Çayırovalı Veysel Coşkun’u arama çalışmaları sırasında Veysel’e ait ayakkabıları, tişört ve cep telefonunu Mersinlik-Kaplıca arasında buldu. Bir kilometre uzakta deniz kenarında ise bir erkek cesedi bulundu. Cesedin Coşkun’a ait olup olmadığı henüz tespit edilemedi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 11.00 sıralarında Mersinlik-Kaplıca arasındaki bölgede Coşkun’a ait ayakkabılar, tişört ve cep telefonu bulundu.

Polis saat 12.00 sıralarında ise bu eşyaların yaklaşık bir kilometre uzağında deniz kenarında bir erkek cesedi buldu.

Cesedin kimliğinin, Veysel Coşkun’a ait olup olmadığının henüz tespit edilemediğini açıklayan polis, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.