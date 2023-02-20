Kayıt dışılıkla mücadele masaya yatırıldı… Teftişler bu hafta başlıyor

alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kayıt dışılıkla mücadele çalışmaları kapsamında paydaş örgütlerle çalışma toplantısı yaptı. Bakanlık Müsteşarı Ecevit Alper, müfettişlerin denetimlere bu hafta başlayacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın davetiyle düzenlenen toplantıya, Bakanlık Müsteşarı Alper başkanlık etti.

Toplantıya, Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Çobanoğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Taşeronlar Birliği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası temsilcileri katıldı.

Toplantıda, kayıt dışılığın asgariye indirilmesi hedefiyle planlanan kapsamlı çalışma için örgütlerin görüş ve önerileri alındı.

-Alper: “Çalışma izinlerinde gereken kolaylık sağlanacak”

Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Ecevit Alper, kayıt dışılıkla mücadelede bir takım çalışmalar ve uygulamalar geliştirirken, çalışma yaşamındaki paydaşlarla ortak çalışma yürütmenin gerekli ve verimli olacağına inandıklarını dile getirdi.

Büyük bir deprem felaketi yaşandığına dikkat çeken Alper, buna bağlı olarak öngörülmeyen muhtemel sıkıntılar da yaşanabileceğini belirterek, ciddi tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

Deprem felaketi sonrası KKTC’ye gelen ve gelecek olan depremzedelerin işgücüne doğru kanalize edilmesi konusuna da değinen Alper, çalışma izinlerinde gereken kolaylığın sağlanacağını kaydetti.

Bakanlığın başlatacağı kapsamlı çalışma ile çalışma yaşamındaki kayıt dışılığı asgariye indirmek arzusunda olduklarını ifade eden Ecevit Alper, paydaşların da görüş ve önerileri yanında aktif katkı koymalarını beklediklerini dile getirdi.

-“Müfettişlerimiz denetimlere başlıyor”

Çalışma Dairesi ekiplerinin ilerleyen günlerde sahada olacağını kaydeden Alper, “Müfettişlerimiz işyerlerine denetimlerini bu hafta başlatıyor. Ekiplerimiz ayrıca sektörlere de ziyaretler gerçekleştirerek, istihdam konusunda ne gibi sıkıntılar yaşadıklarını, hangi noktalarda takıldıklarını not edecek” diye konuştu.

Alper ayrıca, tespit edilecek eksiklikler ışığında mesleki eğitim programlarının devreye girmesinin hedeflendiğini, eğitimlerini tamamlayan kişilerin sigorta yatırımlarının bir süreliğine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından üstlenilebileceğini de kaydetti.

-Çalışma izni işlemleri… “Tamamen dijital platforma geçilmesinde son aşamaya gelindi”

Kayıt dışılığa neden olan başlıca unsurlara da değinen Alper, bürokratik işlemlerin azaltılması noktasında yaptıkları çalışmaları anlattı ve çalışma izni işlemlerinde tamamen dijital platforma geçilmesinde son aşamaya gelindiğini, daireler arası sistemin de birbirine entegre olacak şekilde tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Müsteşar Alper, birçok sıkıntının böylece ortadan kalkacağını dile getirdi.

-İŞBUL portalının etkin kullanımı için görüş alışverişinde bulunuldu

Toplantıda ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde hayata geçirilen işveren ile iş arayan kesimi buluşturmayı hedefleyen İŞBUL portalının daha etkin kullanımı konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.