Kaymakamlar Ankara'da Şehitler anıtını ziyaret etti

Mesleki ve Kültürel Gelişim Programı Kapsamında Ankara’da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kaymakamları, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara ile birlikte Külliye yerleşkesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti.

Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, Gazi Mağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu ve Lefke Kaymakamı Sadi Güneş’ten oluşan heyet; daha sonra Millet Camii ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni gezdi.