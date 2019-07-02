Kaymakamlardan Ankara'ya mesleki ve kültürel gelişim ziyareti

Merkez Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedebulunan tüm Kaymakamlar, bilgilerini tazeleme ve Mülki İdare konusunda inceleme yapmak amacıyla Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan’ın Kafile başkanlığında Ankara’ya "mesleki ve kültürel gelişim ziyareti" gerçekleştirecek.

3-4-5 Temmuz 2019 tarihleri arasında bir program dâhilinde Ankara- TC İçişleri Bakanlığı ile KKTC İçişleri Bakanlığı arasında yapılan karşılıklı Hizmet içi Eğitim kapsamında KKTC deki 6 ilçe Kaymakamları ve Merkez Kaymakamı olarak "Mesleki ve Kültürel Gelişim Ziyareti" gerçekleşecek.

Ziyarette birçok kurum başkanlıkları ziyaret edilecek ve bilgiler alınacak ve aynı zamanda Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından “Mülki İdare Seminer Programı” yapılacak.