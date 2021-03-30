Kaymakamlık, top atışı yapılacağını duyurdu

Kaymakamlık, top atışı yapılacağını duyurdu
banner32

Güzelyurt Kaymakamlığı, 12, 14, 15 Nisan tarihlerinde Mevlevi Ağır silah atış alanında  top atışı yapılacağını duyurdu.
Güzelyurt Kaymakamlığı, açıklamasında, 09.00-16,30 saatleri arasında gerçekleştirilecek atış nedeniyle, belirtilen bölgeleri tehlikeli ve yasak bölge ilan etti.
Bölgeler şöyle;

banner69
a. Batıda: Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu-Kalkanlı 700 m. Doğusu Karpaşa hattının doğusu
b. Doğuda: Yumru T- Tepeyayla mevkii- Kalkanlı köyü hattının batısı,
c. Güneyde: Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusunda- Mevlevi köyü 50O m. hattının kuzeyi, 
d. Kuzeyde: Karpaşa - Özhan köyü – Kılıçarslan köyü 700 m. Güneyinden geçen hattın güneyi.

banner71
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Türkiye'de Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılması...
Türkiye'de Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılması...
  1. Türkiye
﻿