Kayral'dan Başbakan'a veda ziyareti

Başbakan Tufan Erhürman, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun (KHK) toplumdaki algısının gelişmesinde KHK Başkanı Kâmil Kayral’ın çok büyük katkısının olduğunu söyledi.

Başbakan Tufan Erhürman, altı yıllık görev süresi dolmak üzere olan KHK Başkanı Kâmil Kayral’ı kabul etti.

KHK Başkanı Kâmil Kayral veda ziyaretinde yaptığı konuşmada, Başbakan ile çalışma fırsatı bulduğu dönem içerisinde, KHK Başkanı olarak kamunun düzeltilmesi için saptadığı bazı aksaklıkları Başbakan ile paylaştığını, Başbakan’ın da hassasiyet göstermesiyle pek çok düzeltmeler yaptıklarını söyledi

Yeni KHK Başkanı’nın da Başbakan’la uyumlu bir şekilde çalışmasını temenni eden Kayral, “Gayet iyi niyetli bir Başbakanımız var” dedi.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman ise konuşmasında, “KHK’nın toplumdaki algısının gelişmesinde çok büyük katkınız var. Bir sistem kuruldu ve bu sistemin kuruluşunun KHK’nın toplumdaki algısını çok olumlu bir noktaya getirdi” dedi.

Sistem kurmanın çok önemli bir iş olduğunu, yeni KHK Başkanı’nın işini kolaylaştırdığını belirten Erhürman, Kayral’a hizmetleri için teşekkür etti.

Görüşmede Başbakan Erhürman, Kâmil Kayral’a veda ziyareti anısına Lefkara işi hediye etti.