Kaza yapan alkollü sürücüler tutuklandı…

Alkollüyken araç kullanıp kaza yapan 2 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün gece 185 miligram alkollü içki tesiri altında, Karpaz-İskele Anayolu üzerinde, İskele istikametine doğru seyreden Halil Utku Kılıçkaya (E-30) yönetimindeki GA 470 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ziyamet-Balalan çemberine çıktıktan sonra yola savrulan araç köprü taşına da çarptı. Kazada yaralanan olmazken alkollü sürücü Halil Utku Kılıçkaya tutuklandı.

Öte yandan bu sabah saatlerinde 274 miligram alkollü içki teshiri altında Girne’de, Semih Sancar Caddesinde seyreden Bedran Buldan (E-24) yönetimindeki US 777 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Savrulan araç karşı şeride geçip marketin basamaklarına vurdu. Yaralanan araç sürücüsü Bedran Buldan, yolcular Rubar Buldan (E-23) ile Sipan Erin (E-25) Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Alkollü sürücü Bedran Buldan tutuklandı.