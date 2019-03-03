Kaza...Biri bebek üç yaralı

Zümrütköy - Akçay Anayolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Kazada biri bebek üç kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Bugün saat 20:00 sıralarında, Zümrütköy - Akçay Anayolu üzerinde, Õzdem Altınelli (E-34), 295 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki LU 980 plakalı araç ile Zümrütköy istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Nazım Efe (E-42) yönetimindeki FC 304 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan FC 304 plakalı araç sürücüsü Nazım Efe ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Münevver Efe (K-37) ve Özmen Efe (4 aylık) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.