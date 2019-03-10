Kazada yaralanan İlter Taşpınar, hayatını kaybetti

Bugün saat 16:30 sıralarında, Ercan - İskele Anayolu 4-5 km'leri arasında, Fatma Yakupoğluları (K-50), yönetimindeki GS 918 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan İlter Taşpınar (K-27) yönetimindeki PR 959 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Çarpmaya müteakip PR 959 plakalı araç yolun solundan çıkarak sol yan kısmı üzerine devrilmiştir.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile PR 959 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Umut Çavuşgil (E-35) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırdılar.

Kazada ağır yaralanan PR 959 plakalı araç sürücüsü İlter Taşpınar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Diğer yaralıların ise tedavileri halen sürüyor.

(Fotoğraf: Yenidüzen)

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2019, 20:39