Kıbrıs Yeşilay “Sigaradan uzak durmak için: Sağlıklı beslenin, spor yapın, ‘hayır’ demeyi bilin, problemlerinizi çözmeye çalışın, yardım istemekten çekinmeyin, stresle başa çıkmak için farklı yöntemler geliştirin, ‘sigara içmiyorum’ cümlesini gururla söyleyin ve yakınlarınıza örnek olun” dedi.

Kıbrıs Yeşilay Başkanı Ayşe Gökyiğit, 31 Mayıs Dünya Sigarası Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gökyiğit mesajında, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen 11 resmi sağlık kampanyasından biri olan “Dünya Sigarasız Günü”nün bu yılki temasının “Kazanan olmak için Sigarayı Bırakın” olduğunu hatırlattı ve dünyada her yıl 8 milyon kişinin sigaradan öldüğüne dikkat çekti.

“ERKEKLERİN YÜZDE 39; KADINLARIN YÜZDE 92’Sİ SİGARA KULLANIYOR”

Dünya çapında erkeklerin yaklaşık 39%’u ve kadınların 9%’unun sigara kullandığını, en yüksek sigara içme oranının ise 26% ile Avrupa’da olduğunu ifade eden Gökyiğit, “Ülkemizde 2015 yılında yapılan yaygınlık araştırmasında, hayat boyu en az bir kez sigara kullanım oranı 62.7% olarak tespit edilmişti ki bu oran oldukça yüksektir” dedi.

Araştırmalara göre sigaraya en çok ergenlik döneminde başlandığını, bu nedenle çocuklar ve gençlerin risk altında bulunduğunu kaydeden Gökyiğit, “tütün endüstrisi açısından ‘ bugünün genci, yarının devamlı müşterisidir’ düşüncesi ile hedef grup genellikle 14-24 yaş grubu oluyor. Sigara içildiği zaman akciğere çekilen her duman, beyin damarlarının kanlanmasını olumsuz etkilediğinden beyin beslenemediğinden, sigara ergenler için yetişkinlere nazaran daha büyük tehlike arz etmektedir ve bu tehlikelerden korunmanın en etkili yolu sigarayı hiç denememektir” ifadelerini kullandı.

“SİGARA BAĞIMLILIĞI DİĞER MADDELERE GEÇİŞTE DE RİSK OLUŞTURUYOR”

Sigara içerisinde bulunan nikotinin bağımlılık yapma potansiyelinin çok yüksek olduğunu, sigara bağımlılığının diğer maddelere geçişte de risk oluşturduğunu belirten Gökyiğit, şunları kaydetti:

“Sigaranın zararları çok iyi bilinmektedir. Sigara içmeseler bile, içenlerin dumanına maruz kalmaktan birçok kişi hayatını yitirmektedir. Pasif içicilik dahi, kanser, amfizem, kalp hastalıkları ve KOAH gibi birçok hastalığa neden olmaktadır. Özellikle Covid 19 pandemisi ile birlikte, insanların yaşam tarzları hakkındaki farkındalıkları artmış ve vücutlarına/sağlıklarına zarar veren alışkanlıklardan arınmak için çaba harcamaya başlamışlardır. Bu bağlamda Covid 19’un akciğerlere yaptığı hasar gayet net olduğundan birçok sigara içicisi sigarayı bırakma çabası içine girmiştir. Ancak, dünya çapında sadece 23 ülkede kaliteli sigara bırakma servisleri mevcut olduğundan, dünya popülasyonunun sadece 30%’u bu hizmetlere ulaşabilmektedir”.



“SİGAR İÇENLERİN COVİD-19’DAN ÖLME RİSKİ İÇMEYENLERE ORANLA YÜZDE 50 DAHA YÜKSEK”Sigara içenlerin Covid 19’dan ölme riskinin içmeyenlere oranla 50% daha fazla olduğunu, tütün içerisindeki zehirli maddelerin özellikle akciğerlere zarar verdiği ve bağışıklık sistemini zayıflattığını belirten Gökyiğit, “Dolayısıyla Covid 19 virüsü ile savaşma yeteneği de zayıflamaktadır. Sigara içimi parmaklar aracılığıyla gerçekleştiğinden, kontamine olmuş sigaraların dudaklara ulaşması ile birlikte virüsün elden ağıza iletilmesine neden olmaktadır. Bunun yanında, çiğneme tütün ürünlerinin kullanılması, genellikle halka açık yerlerde tükürme eylemi ile Covid 19 virüsünün tükürük damlacıkları ile yayılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, özellikle çocukları sigaradan korumak için; çocuğunuzun yanında asla sigara içmeyin, sigara içiyorsanız bırakın ve iyi bir rol model olun. Evinizde ve arabanızda da içmeyin, içilmesine izin vermeyin. Çocuklara sigaranın zararlarını mutlaka anlatın, sigara paketlerini, çakmak ve kül tablalarını ortadan kaldırın, çocukların boş zamanlarını iyi değerlendirmesini sağlayın, arkadaşlarına ‘hayır’ demeyi öğretin ve koyduğunuz kuralların yaşına ve ihtiyaçlarına uygun olmasına dikkat edin” dedi.“SİGARA ZAYIFLATMAZ, SORUNLARI UNUTTURMAZ”Sigara hakkında doğru bilinen birçok yanlış olduğuna dikkat çeken Gökyiğit, sigaranın zayıflattığının doğru olmadığını, sigaranın kötü kokuya, cildin erken kırışmasına ve yaşlanmasına neden olduğunu kaydetti.Sigaranın sorunları unutturmadığını, aksine ileride gelişecek sağlık sorunları düşünüldüğünde, mevcut sıkıntılara yenilerini eklediğini, “light” sigaranın daha az zararlı olmadığını, nikotin oranının aynı olduğunu vurguladı.Gökyiğit, şu ifadelere yer verdi:“Dumanı çekmiyorum, bana bir zararı yok-Hayır, nefesle içe alınan sigara dumanı da hastalıklara neden olur. Sigara içmeyenler süt çocuklarıdır-Hayır, sigara içmekle büyümüş olmak arasında herhangi bir ilişki yoktur”.Sigara gibi, pipo, puro, nargile ve elektronik sigaraların da zararlı olduğunu, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde Dünya Sağlık Örgütü üye devletlerince 1987 yılından bu yana tüm dünyada sigara kullanıcılarının 24 saat süreyle sigarayı bırakmaları teşvik edildiğini ve tütün kullanımının küresel olarak sağlık üzerine etkilerine dikkat çekilmeye çalışıldığını kaydeden Gökyiğit, şunları kaydetti:“HAYIR DEME KARARLILIĞI GÖSTERELİM”“Dünya Sigarasız Günü’nde, sigarayı bırakmak, bırakma iradesi ortaya koymak, en azından belli bir süreliğine ertelemek, gibi insanı yeniden düşünmeye, sağlığa ve hayata dair önemli mesajlar verilmektedir. Bu yıl, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘Kazanan olmak için sigarayı bırak’ temasıyla kutlanacak olan 31 Mayıs, gerek hükümetler, gerekse halkın gerekli önlemleri alarak, sağlık ve gelişimin desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu vesile ile yarını fırsat bilerek, kurtulma formülü olan ‘hemen, tek seferde, tüm tütün ürünlerine ‘hayır’ deme kararlılığını gösterelim ve dumansız bir dünya yaratmak için katkı koyalım. Ancak, çalışmaların etkin olabilmesi için, farkındalık faaliyetlerinin artırılması, kaliteli sigara bırakma merkezlerinin kurulması, buralara ulaşılabilirliğin sağlanması ve hizmetlerin sürdürülebilir olması gerekmektedir. Bu bağlamda, toplum sağlığı için yetkililere büyük görev düşmektedir. Sağlıklı yarınlar için sadece 31 Mayıs’ta değil, her zaman için ‘İçme, İçtirme, Sigaraya Son De’”.