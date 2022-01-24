Kazanmaya yakın isimler netleşmeye başlıyor

Erken Genel seçimde mühür oylarının sayılmasının ardından partilerin çıkaracağı milletvekili sayıları da netleşti.

Buna göre, ilçelere göre partilerin çıkaracağı milletvekili sayıları şöyle:

Lefkoşa-16 milletvekili- UBP 7, CTP 6, DP 1, YDP 1, HP 1

Gazimağusa-13 milletvekili- UBP 6, CTP 4, DP 1, YDP 1, HP 1

Girne-11 milletvekili- UBP 5, CTP 4, DP 1, HP 1

Güzelyurt-3 milletvekili- UBP 2, CTP 1

İskele-5 milletvekili- UBP 3, CTP 2

Lefke- 2 milletvekili- UBP 1, CTP 1

Mühür oylarının altında yapılan tercihlere göre partilerin adaylarında öne çıkan isimler de netleşmeye başladı.

Lefkoşa’da UBP’den Faiz Sucuoğlu, Sadık Gardiyanoğlu, Ahmet Savaşan, Olgun Amcaoğlu , Hasan Taçoy, Savaş Atakan ve Alişan Oşan en çok oyu alırken CTP’den Tufan Erhürman, Sıla Usar İncirli, Ürün Solyalı, , Filiz Besim, Derviş Kemal Deniz ve Doğuş Derya şu anda yarışı önde götürüyor, HP’den Kudret Özersay, DP’den Ali Tunçtaşlı, YDP Ali Yenel’in isimleri önde.

Gazimağusa’da ise Sunat Atun, Dursun Oğuz, Oğuzhan Hasipoğlu, Hakan Dinçyürek, Resmiye Canaltay ve Hüseyin Çavuş mühürlerde önde giderken CTP’den Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Asım Akansoy, ve Hamit Caner şu anda ilk 4’e giren isimler arasında. DP’den Fikri Ataoğlu, HP’den Ayşegül Baybars ve YDP’den Erhan Arıklı isimleri mühürlerde en çok tercih alanlar arasında.

Girne’de UBP’den Kutlu Evren, Özdemir Berova,İzlem Gürçağ, Türel Öksüzoğluları ve Hasan Küçük, CTP’den Ceyhun Birinci, Fikri Toros, Fazilet Özdenefe, ve Ongun Talat, HP’den Erek Çağatay, DP’den ise Hande Kayasal önde gözüküyor.

İskele’de UBP’den Nazım Çavuşoğlu, Yasemin Öztürk ve Emrah Yeşilırmak önde, CTP’den ise Fide Kürşat ve Suphi Coşkunşu anda en çok tercih edilenler arasında.

Güzelyurt’ta öne çıkan isimler ise; UBP’den Ali Pilli ve Ziya Öztürkler, CTP’den ise Armağan Candan

Lefke’de UBP’den Fırtına Karanfil ve CTP’den Salahi Şahiner seçimi göğüslemiş durumda.

Karma oylarının sayılmasının ardından isimlerde ve vekil sayılarında değişiklik olabileceği belirtiliyor.