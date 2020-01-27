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Kazı Kazan'ın 100 Bin TL'lik ikramiyesi sahibini buldu

Kazı Kazan'ın 100 Bin TL'lik ikramiyesi sahibini buldu
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından satışına başlanan Kazı Kazan'ın 100 Bin TL'lik ikramiyesi sahibini buldu.
KKTC Piyangolar Birimi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre,  Lefkoşa bölgesinden bir vatandaşa çıkan ve büyük ikramiyelerden olan 100 Bin TL’lik ödül bugün daireden teslim alındı.
300 BİN TL’LİK ÇEKİLİŞ YARIN AKŞAM
Devlet Piyangosu’nun ayın her 8, 18 ve 28’inde gerçekleştirdiği çekilişi çerçevesinde yarın akşam 300 Bin TL’lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak. Çekiliş, saat 20.00’da BRT 1  HD’den canlı izlenebilecek. Piyango çekiliş sonuçlarına piyangolar.gov.ct.tr adresinden de saat 22.00 itibarıyla ulaşılabilecek.

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