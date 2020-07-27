KKTC Piyangolar Birimi tarafından satılan Kazı Kazan Tombala şans oyunu 200 bin TL kazandırdı.
Piyangolar Biriminden yapılan açıklamaya göre 5 TL’ye satılan Kazı Kazan Tombala şans oyunu ilk büyük ikramiyesini bugün kazandırdı. Girne bölgesi sakinlerinden C. Ö. (E-55) isimli vatandaşa çıkan 200 Bin TL’lik büyük ikramiye bugün daireden teslim alındı.
600 BİN TL’LİK ÇEKİLİŞ 8 AĞUSTOS’TA
Devlet Piyangosu’nun 8 Ağustos tarihli çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye için de bilet satışı devam ediyor. Saat 20.00’da canlı yayınla BRT 1 HD’de yayınlanacak piyango çekiliş sonuçlarına piyangolar.gov.ct.tr adresinden saat 22.00 itibarıyla ulaşabilir.
Kazı Kazan Tombala şans oyunu 200 bin TL kazandırdı
KKTC Piyangolar Birimi tarafından satılan Kazı Kazan Tombala şans oyunu 200 bin TL kazandırdı.
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