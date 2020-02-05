Keleş:“KKTC'yi rahatlatacak çözümler bulunabilir”

Merkezi Londra'da bulunan Avrupalı Türk Markalar Birliği'nin (ATMB) Başkan Yardımcısı Vehbi Keleş, Brexit'e ilişkin, "Yeni durum İngiltere için de yeni düzenlemeleri getireceğinden Türkiye ve KKTC hükümetleri, zaman kaybetmeden Kuzey Kıbrıs'ın dış ticareti ve direkt uçak seferleri konusunu gündeme getirerek yeniden müzakerelere başlamalı." dedi.

Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'nin daha önce AB üyesi olması nedeniyle doğrudan uçak seferleri yapmadığını, KKTC'ye ticaret ambargosu uyguladığını belirtti.

Şimdi durumun değiştiğini aktaran Keleş, "İngiltere, 31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla AB'den ayrıldı. AB kararlarının Londra hükümetini bağlayıcılığı ortadan kalktı. Yeni durum İngiltere için de yeni düzenlemeleri getireceğinden Türkiye ve KKTC hükümetleri, zaman kaybetmeden Kuzey Kıbrıs'ın dış ticareti ve direkt uçak seferleri konusunu gündeme getirerek yeniden müzakerelere başlamalı." ifadelerini kullandı.

Eski İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) üyesi olan Kıbrıs'ta iki topluma farklı muamele yapmanın İngiltere'nin devlet geleneğine ters olduğunu vurgulayan Keleş, Brexit ile oluşan yeni durumun, yeni adımları kaçınılmaz hale getirdiğini kaydetti.

Keleş, "İngiltere, Kıbrıs üzerinde etkili bir ülke. Adada hava ve deniz üsleri mevcut. Bu üsleri askeri amaçla kullanıyor olabilir ama yapılacak anlaşmalarla Kuzey Kıbrıs, bu üslerden faydalanabilir. Hem dış ticaret amacıyla hem de direkt uçak seferleri konusunda İngiltere'nin bu kapıyı açması için Türkiye hükümeti ağırlığını koyabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Adaya direkt uçuşlarda da bazı formüller geliştirilebileceğini belirten Keleş, "Eğer Ercan Havalimanı'ndan direkt uçak seferleri engelleniyorsa İngiliz üslerinden yeni bir uçuş kapısı aralanabilir. Doğrudan İngiltere havalimanı da olabilir, kiralama yolu da kullanılabilir." ifadelerini kullandı.

Keleş, Türkiye'nin, İngiltere'nin en büyük ticaret ortaklarından biri olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasında yılda 20 milyar doları aşan ticaret gerçekleştiğini kaydetti. Keleş, "İngiltere, Türkiye'ye çok önem veriyor. Türkiye, bu ilişkisinde KKTC'yi rahatlatacak çözümleri gerçekleştirebilir." değerlendirmesinde bulundu.