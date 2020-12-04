Kelle: “Toprak koruma yasası ve emirnamelerin örtüşmesi elzem”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, sürdürülebilir tarım politikaları ile toprak koruma yasasıyla emirnamelerin örtüşmesinin Kuzey Kıbrıs için elzem hale geldiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Basın Bürosu aracılığıyla Dünya Toprak Günü nedeniyle açıklama yapan Kelle, Uluslararası Toprak Bilimleri Birliği tarafından 2002’de toprağın insan sağlığı ve doğal hayatın devamı üzerindeki önemine dikkat çekmek amacıyla Dünya Toprak Günü olarak kabul edildiğini belirtti.

Kelle, 2013 yılında ise Birleşmiş Milletler (BM) 68. Genel Kurulu’nda, Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) talebiyle 5 Aralık Dünya Toprak Günü olarak resmen kabul edildiğini kaydetti.

Kelle, değişen iklim koşulları ve yanlış toprak politikaları sebebiyle Dünya’da her yıl 250 milyondan fazla insanın doğrudan çölleşmeden etkilendiğinin ortaya çıktığını ifade etti.

Çiftçiler Birliği Başkanı Kelle, Kuzey Kıbrıs’ın sahip olduğu toprakların verimli olduğunu ve kırsalda yaşayan köy halklarının topraklarına sahip çıkarak betonlaşmayı engelleyebileceklerini dile getirdi.

Pandemi sürecinde üretimin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına vurgu yapan Kelle, Kıbrıs Türk halkının, pandemi süreci öncesine göre, üretime, üreticiye ve topraklarına daha fazla sahip çıkmaya başladığını ve toprağın öneminin, tarımsal alanda arttığını gözlemlediklerini ifade etti.

Kelle, Kuzey Kıbrıs topraklarının, üretime olan ilginin artırılması ve toprak koruma yasasının hazırlanıp yürürlüğe konmasıyla korunabileceğini belirterek, “sürdürülebilir tarım politikaları ile toprak koruma yasasının ve emirnamelerin örtüşmesi Kuzey Kıbrıs için elzem hale gelmiştir” dedi.

Kelle, tüm üreticilerin 5 Aralık Dünya Toprak Günü’nü kutladı.