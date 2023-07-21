KEMA Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığına İlkay İlseven seçildi

Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (KEMA) Mütevelli Heyeti Başkanlığını İlkay İlseven seçildi.

KEMA Olağan Kurucular Kurulu yapıldı. Genel Kurulda faaliyet ve mali raporlar görüşülüp onandı ve 5 kişilik mütevelli heyeti de seçildi.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Salonunda 18 Temmuz tarihinde saat 16.00’da başlayan genel kurulda Divan Başkanlığını Faik Koyuncuoğlu, sekreterliklerini de Mustafa Türkkal ve Mehmet Davulcu yaptı.

Kurucular Kurulu Başkanlığı görevine Dr. Orhan Aydeniz, Başkan Yardımcılığına da Osman Tuğsal’ın yeniden seçildiği Genel Kurulda, Mütevelli Heyetine İlkay İlseven, Mehmet Davulcu, Ali Malek, Mustafa Türkkal ve Mehmet Kutlar seçildi.

Bugün yapılan ilk mütevelli heyeti toplantısında görev bölümü yapıldı.

Buna göre; Mütevelli Heyeti Başkanlığını İlkay İlseven, Genel Sekreterliği Mehmet Davulcu, Mali Sekreterliği Mustafa Türkkal, Ağaçlandırma Sekreterliğini Mehmet Kutlar, Çevre-Bilinçlendirme Sekreterliğini Ali Malek üstlendi.

Mütevelli Heyeti Başkanlığına getirilen İlkay İlseven yaptığı konuşmada, öncelikli olarak ele alacakları sorunlar arasında inşaat sektörünün yarattığı çevre, doğa tahribatı , tedbirsizlik, ihmalkarlık ve yasa dışı uygulamalarla ormanlarda oluşan azalma, taş ocakları ve sahillerde halkın girişine engel teşkil eden uygulamalar gibi konuların bulunduğunu belirtti.