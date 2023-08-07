KEMA Vakfı'ndan ortak mücadele çağrısı

Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (KEMA) Mütevelli Heyeti Başkanı İlkay İlseven, alçak orman arazilerinin turizm alanı yapılmasına karşı ortak mücadele çağrısında bulundu.

Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı İlkay İlseven, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Atoğlu’nun bazı alçak orman arazilerinin turizm alanı olarak ilan edilebileceğine ilişkin sözleri nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

İlseven, “Orman arazilerinin turizm alanı olarak ilan edilmesi çabalarına karşı dayanışma ve mücadeleye hazır olun” dedi.

Sözlerin üzücü ve düşündürücü olduğunu belirten İlseven, “Çevre Ve Turizm Bakanı bu açıklamayı yaparken ormanların kontrol ve korunması, geliştirilmesi ve tüm insanlığa kolektif hizmetler vermesi amacı ile idare ve yönetiminden birinci derece sorumlu kurum olan Orman Dairesi teknik elemanları ile istişare ve çalışma yapmadan, Hukuk Dairesinden olumlu görüş almadan böyle bir açıklama yapmasına anlam verilmemektedir” dedi.

Bafra ve Çayırova’da 5 bin 318 dönüm orman alanının 2003’te çıkarılan 19/2003 sayılı yasayla turizm alanı ilan edildiğini, Başsavcılığın bunu Anayasaya aykırı bularak onay vermediğini kaydeden İlseven, “Turizm alanı ilan edilmiş ve 13 yatırımcıya 13 otel ve 2 restoran inşası için kiralanmıştır. Ancak aradan 20 yıl geçmesine rağmen 4 adet otel inşaatı tamamlanmış ve turizme kazandırılmış geriye kalan 9 adedinin temeli henüz atılmamış ya da temeli atılarak atıl beklemektedir. Bu kiralanan araziler devamlı surette el değişikliği ile birilerine rant sağlanarak atıl vaziyette bugünlere gelinmiştir. Hal böyle iken atıl durumda olan bu yerleri turizme kazandırmak için çaba sarf edilmesi gerekirken yeni turizm alanları ilan etme uğraşlarına girmek yeni orman tahribatını da beraberinde getireceği için buna bizim ve diğer çevre örgütlerinin onay vermesini kimse beklemesin” dedi.