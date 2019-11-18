Kemal Aşık, anıldı

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) merhum müdürlerinden Kemal Aşık, 30. ölüm yıldönümünde anıldı.

Aşık için, ilk tören Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında yapıldı. Törene, Kemal Aşık’ın ailesi ve sevenleri yanında Müdürü Fehmi Gürdallı, BRTK Müdürü ve TAK Yönetim Kurulu Üyesi Meryem Özkurt, eski TAK müdürlerinden ve TAK Yönetim Kurulu Üyesi Perihan Aziz katıldı. Saygı duruşuyla başlayan tören, konuşmalarla devam etti. Ardından çiçeklerin Aşık’ın mezarına bırakılmasıyla tören sona erdi.



GÜRDALLI

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı burada yaptığı konuşmada, Kemal Aşık’ın TAK denince akla gelen birkaç isimden biri olduğuna işaret etti.

“Biz maalesef onunla çalışma fırsatını, onu tanıma fırsatını yakalayamadık ama onun nasıl bir gazetecilik tutkusuyla ve fedakarlıklarla hizmet verdiğini hep dinledik” diyen Gürdallı, Aşık’la ilgili hep iyi şeyler duyduklarını anlattı.

“Bir insan bu kadar uzun yıllar bir kuruma, bir mesleğe hizmet eder de bu kadar iyi anılırsa bize düşen görev de onların bıraktığı yerden bayrağı daha iyi yerlere taşımaktır” diye konuşan Gürdallı, Kemal Aşık’ın eşi Ayşe Aşık’ı da rahmetle andı.

AZİZ

Eski TAK müdürlerinden ve TAK Yönetim Kurulu Üyesi Perihan Aziz de, Kemal Aşık deyince yurduna vatanına toprağına mesleğine ailesine ve Kıbrıs Türk halkına aşık bir adamın akla geldiğini söyledi.

“Onu tek bir cümleyle özetleyecek olursak özveri deriz. Bu özverisi kesinlikle kişisel olmadı tamamen yurduna mesleğine yönelik bir özveri oldu” diyen Aziz, Kemal Aşık’ın gazetecilik mesleğinin idollerinden biri olduğunu vurguladı.

“Ne mutlu bana ki onunla çalışma fırsatı buldum, özverenin gönüllülüğün gazetecilik aşkının ne olduğunu bir parça olsa da ondan öğrendik” diyen Aziz, “Kemal Aşık sadece gazeteci değildi. İnsan gibi bir insandı. Tam anlamıyla insan kelimesinin altını dolduran bir kişiydi” şeklinde konuştu.



ÖZKURT

BRTK Müdürü ve TAK Yönetim Kurulu Üyesi Meryem Özkurt da konuşmasında, Kemal Aşık’ın Bayrak Radyosu’nun kurucularından ve TRT’nin ilk Kıbrıs muhabiri olduğuna işaret etti.

Aşık’ın Kıbrıs Türk basınına verdiği emeklerin ortada olduğuna işaret eden Özkurt, “Ben de kendisiyle çalışma imkanı bulmadım ama hep dinledim” dedi.

Özkurt Aşık’a, Kıbrıs Türk basınını bugünlere getirdiği için teşekkür etti.

TAK’TAKİ BÜSTÜNE ÇELENK KONULDU

Lefkoşa mezarlığındaki törenin ardından Aşık’ın TAK’daki büstü önünde de anma töreni yapıldı ve büste çelenk konuldu.

1925’te Sütlüce’de doğan gazeteci Kemal Aşık, 1989 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu, 64 yaşında hayatını kaybetmişti.