Kemal Başat: "Söyleycek çok şey var ama hiç yorum yapmamak en iyisi"

Çevreye karşı duyarsızlık hat safhaya ulaştı. Ülkenin dört bir yanında doğa, insan eli ile katlediliyor.Ülkemizin doğayla içi içe olan hem piknik alanı hem de doğa parkı olarak halkın hizmetinde olan Taşkent Doğa ve Piknik Alanı doğa severler tarafından yenilenme ve gelişmeye devam ediyor.Ama maalesef insan eliyle kirletiliyor. Bunun kötü örneğini yine geçtiğimiz gün sosyal medyadan görmüş olduk.



2017 yılında hizmete başlayan Piknik Alanı yeni yılda çalışanlarına izin verilerek Taşkent Piknik Alanını kullanımını ücretsiz yapan işletmeci Kemal Başat, çöplere bürünen bölgenin fotoğraflarını sosyal medya hesabından isyan ederek paylaştı.

Piknik keyfinden sonra çöplerini olduğu yerde bıraktığı gibi, doğaya oldukça zararlı olan içecek şişelerini masaların üzerinde yerlerde bırakan, gelişi güzel etrafa atan bazı duyarsız kişiler Taşkent Piknik Alanı’nı işte bu şekilde çöplüğe çevirdi.

Kemal Başat, sosyal medyada gerçekleştirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bugün tüm çalışanlara izin verdik, dedik Piknik Alanı da ücretsiz olsun, sadece sabah 8:00'de gelip kapıları açıp ayrıldık.

Saat 16:00 itibarı ile durum bu...

Söyleycek çok şey var ama hiç yorum yapmamak en iyisi...