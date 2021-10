Kemal Deniz anıldı

Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın babası, Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi milletvekillerinden, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kurucusu M.Kemal Deniz, ölümünün 21’inci yılında kabri başında törenle anıldı. Anma törenine Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın yanı sıra M.Kemal Deniz’in ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.



“ÇALIŞKAN VE MÜCADELECİ BİR İNSAN”

Merhum Kemal Deniz’i ve geçtiğimiz haftalarda yaşamını yitiren eşi Ayten Deniz’i rahmetle anan Cumhurbaşkanı Tatar, New York’taki BM Genel Kurulu çerçevesinde yürüttüğü birtakım temaslar nedeniyle kayınvalidesi Ayten Deniz’in cenaze törenine katılamadığını anımsatarak, Merhume Ayten Deniz’in kendisine 33 yıldır annelik yaptığını ve üzerinde büyük emekleri olduğunu dile getirdi.



Kemal Deniz’in toplumun tüm kesimleriyle güçlü iletişimi bulunan, çalışkan ve mücadeleci bir insan olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Deniz’in toplumun her kesimiyle dayanışma içerisinde olan müstesna bir kişilik olduğuna dikkat çekti.



“KIBRIS GEÇMİŞİNİ ÇOK İYİ BİLEN BİRİSİ OLARAK KIBRIS’IN GELECEĞİNE DAİR ÖNEMLİ ÖNGÖRÜLERDE BULUNDU”



Kemal Deniz’in, 1960 Antlaşmalarının ardından ve 1970 yılında milletvekili seçildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, önemli tarihleri kapsayan siyasi yaşamında Deniz’in Kıbrıs geçmişini çok iyi bilen birisi olarak Kıbrıs’ın geleceğine dair önemli öngörülerde bulunduğuna dikkat çekti.Kıbrıs Türkü’ne yönelik yapılan silahlı saldırıların ardından Kıbrıs Cumhuriyeti’nin çöküş sürecine Kemal Deniz’in bizzat tanıklık ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün kendi devletlerinde güven ve huzur içerisinde yaşayabilmesinde Kemal Deniz gibi büyüklerimizin çok önemli hizmetleri olduğuna dikkat çekti.“KIBRIS TÜRK HALKI’NA MAL OLMUŞ ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞER…”“Sayın Kemal Deniz, Kıbrıs Türk Halkı’na mal olmuş çok önemli bir değerimizdir” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin bugün her alanda gelişmekte olan bir devlet olduğunu ifade ederek, KKTC’nin bu noktaya gelmesinde Kemal Deniz gibi şahsiyetlerin çok değerli katkıları olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Tatar, çocuklarının bir vefa örneği göstererek Kemal Deniz’i her sene andıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kemal Deniz’in topluma hizmetlerinin ve verdiği kutsal mücadelenin her zaman hatırlanması gerektiğini belirtti.