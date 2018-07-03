KEMAL SARAÇOĞLU LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VE KANSERLE SAVAŞ VAKFI YARARINA “BİR EL UZAT” YARDIM KONSERİ DÜZENLENECEK

Devran Vudalı ve Niyazi Kafidir isimli gönüllüler, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına “Bir El Uzat” yardım konseri düzenleyecek.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, konserde Lütfiye Özipek, Ahmet Evan, Eril Cambaz, Sinan Güzen, Bora Serbülent, Zeki Karahanoğlu ve Gece Vardiyası sahne alacak.

“Bir El Uzat” konseri 8 Temmuz 2018 Pazar günü, Göçmenköy Parkı’nda gerçekleştirilecek.

Saat 18.00’de başlayıp gece boyunca sürecek konser için biletler 20 TL’ye satılıyor. Biletler, Lefkoşa’da Dereboyu Mado, Yenikent Mado, Ovis Coffees, Bayramoğlu, Sportline; Girne’de Girne Akay Optik; Güzelyurt’ta Pizza Vira ve konser günü konser alanından temin edilebilecek. Konser alanında yiyecek ve içecek stantları da olacak.

Ayrıca konser alanında 18.00-20:00 saatleri arasında Kemal Saraçoğlu Vakfı yetkilileri, gönüllü kişilerden Dünya İlik Bankası için tükürük örneği alarak kayıt yapacak.

Bilgi için 05488380998 ve 05428564376 numaralı telefonlar aranabilir.