Kemal Saraçoğlu Vakfı'na bağış

Barbara ve Graham Fursman çiftinin önderliğinde, bu sene dördüncü kez düzenlenen ve 17 gönüllü yüzücünün katkı koyduğu Christmas Swim etkinliğinden elde edilen 11 Bin 850 TL’lik gelir, Acapulco Hotel’de düzenlenen bağış takdim gününde Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yetkililerine takdim edildi.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, Creditwest Bank’ın sponsor olduğu ve Acapulco Resort Convention SPA Hotel’in de izaz ikram ve yer kullanımı konularında katkı koyduğu yüzme etkinliğinin 25 Aralık’ta gerçekleştirildiği belirtildi. Yüzücülere sponsor olunması ile bağış toplanılan etkinlikte bu yıl 23 Bin 700 TL toplanırken, elde edilen gelir ikiye bölünerek ilgili kurumlara düzenlenen bir törenle takdim edildi.

Christmas Swim Etkinliği’nin yaratıcısı, Barbara Fursman bağış takdim töreninde yaptığı açıklamada, her yıl daha iyiye giden etkinlik gelirinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirerek, katkı koyan yüzücelere ve sponsor olanlara teşekkür etti.

Etkinliğe katılan Kemal Saraçoğlu Vakfı yetkilileri tüm yüzücüleri bu gönüllülükleri için tebrik ederek, Kemal Saraçoğlu Vakfı teşekkür plaketini takdim etti.